Треть респондентов (32%) лишились работы временно.

Стало известно, сколько москвичей потеряли работу из-за коронавируса. Согласно результатам опроса исследовательского центра "Ромир" 12% жителей столицы остались лишились рабочих мест. Больше всего среди них людей в возрасте от 45 до 50 лет. Теперь им должны выплачивать пособие 19,5 тысяч рублей, которое ранее ввели московские власти. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Треть респондентов (32%) лишились работы временно. 30% перешли на неполный рабочий день. У 39% опрошенных резко упали доходы. Только треть из опрошенных не почувствовала на себе влияния кризиса из-за пандемии коронавируса.

Президент "Ромира" Андрей Милехин выразил уверенность, что острая фаза эпидемии пройдёт.

Но с социальными последствиями нашим элитам предстоит разбираться серьезно и долго, - сказал он.

Ранее мы рассказывали, что за апрель более 1700 жителей Ленобласти обратились на Биржу труда.