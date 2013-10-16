За весь период в Петербург поступало нарастающим итогом 348 542 комплекта вакцины из двух доз.

Стало известно, сколько комплектов вакцины от COVID-19 осталось в Петербурге. В городе осталось 101 653 комплекта вакцины. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии коронавируса в городе на 23 февраля, распространяемой пресс-службой Смольного.

За весь период в Петербурге вакцинировано 217 384 человека. Из них 68 517 полностью закончили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 1 977 человек, вторично – 4 292. Нарастающий итог поступившей в город вакцины – 348 542 комплекта. Вакцина ежедневно распределяется по пунктам вакцинации. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент – 101 653 комплекта. – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Фото: Piter.tv