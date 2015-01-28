Стало известно, почему внезапно исчезло большое озеро в Антарктиде

Мистики в этом никакой нет.

Ученые обнаружили, что с поверхности ледника Эймери в Восточной Антарктиде исчезло охеро. В летнее время там собиралась талая вода. Исследователи считают, что вода проломила толщу льда и ушла в океан. Статья была опубликована в журнале Geophysical Research Letters.

Отсутствие озера заметили с помощью спутника ICESat-2. Так, в июне 2019 года объем озера составлял 600-750 кубометров воды, но через год его не стало. Ученые долго не могли понять куда оно исчезло.

Отмечается, что озеро исчезло буквально за неделю. Такой процесс называется гидроразрывом.

Ранее мы писали, что автономные дроны способны помочь в поисково-спасательных работах в лесу. Дело в том, что такие дроны способны уловить тепло, которое исходит от человека.

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