Стало известно, почему остановка сертификации не фатальна для "Северного потока — 2"

По словам Фролова, техническая сертификация трубы уже давно была завершена. Сейчас речь идет о сертификации компании-оператора.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов объяснил, почему остановка Германией сертификации "Северного потока — 2" не означает окончательный отказ от реализации этого проекта. Этим он поделился в беседе с телеканалом "360".

По словам Фролова, техническая сертификация трубы уже давно была завершена. Сейчас речь идет о сертификации компании-оператора. Не всю компанию-оператора сейчас сертифицируют, а ее дочернее предприятие — Gas for Europe, которая будет управлять последними 20 километрами "Северного потока — 2".

Он добавил, что Германия отозвала доклад, в котором определялись вопросы безопасности этого проекта для энергетической сферы Германии. При этом сертификация Gаs fоr Еurоре идет параллельно подготовке этого документа. Первоначальный доклад отозвали, чтобы подготовить новый. Предположительно, работать над ним будут два месяца.

Ранее мы сообщали, что Германия приостановила сертификацию "Северного потока -2".

Фото: nord-stream.com