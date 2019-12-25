Стало известно, зачем динозаврам нужен был хвост

Ранее считалось, что хвосты двуногим динозаврам нужны были для сохранения равновесия.

Ученые из Гарвардского и Стэнфордского университетов провели исследование и выяснили, что двуногие динозавры виляли хвостом, чтобы эффективнее бежать, как люди при беге двигают руками. Статья опубликована в журнале Science Advances.

Ранее предполагалось, что хвосты динозаврам нужны для сохранения равновесия. Однако ученые провели тесты на птице тинаму, имеющей схожие с динозаврами характеристики. Затем они убедились, что результаты моделирования совпадают с реальными характеристиками. С помощью моделирования ученые смогли разбить скелет динозавра на множество сегментов и проследили, какую роль каждый из них играет в беге.

Выяснилось, что хвост действительно помогал динозаврам держать равновесие. Кроме того, если хвост двигался в ту же сторону, что и нога, а не в противоположную, то динозавр затрачивал на движение гораздо больше энергии. Предполагается, что хвост помогал еще и сберечь силы.

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