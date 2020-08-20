У нарколога остаётся право отправить человека на лабораторное исследование мочи и крови.

Стало известно об изменении правил выдачи справок водителям в России. Министерство здравоохранения окончательно отказалось от идеи тестировать на алкоголизм граждан, которые должны получить водительское удостоверение. Тесты не будут проходить и те, чей срок прав истёк.

Информация об этом содержится в проекте поправок к приказу Минздрава. Напомним, что идею тестирования водителей на алкоголизм критиковал и Владимир Путин — из-за дороговизны.

Отметим, что у нарколога остаётся право отправить человека на лабораторное исследование мочи и крови, если у него выявлены медицинские противопоказания к вождению. Это, например, шизофрения, эпилепсия, слепота обоих глаз, умственная отсталость, хронический алкоголизм.

Ранее в МВД предложили изменить водительские права и ПТС.

Видео: YouTube / Электронный медицинский журнал EMJ