Документы приведут в соответствие с российским и международным законодательством.

В МВД предложили изменить водительские права и ПТС. Об этом рассказали в пресс-службе министерства.

Инициатива предполагает уточнить перечень сведений, которые вносятся в паспорт транспортного средства, а также в форму свидетельства о его регистрации и в само водительское удостоверение.

Таким образом, сказано в сообщении пресс-службы, документы приведут в соответствие с российским и международным законодательством. Например, водительское удостоверение дополнят надписью DRIVING LICENCE. Также предлагается изменить инструкцию о выдаче разрешений на установку устройств, которые подают специальные световые и звуковые сигналы.

Также в свидетельстве о регистрации машины нужно будет указать информацию о мощности двигателя.

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