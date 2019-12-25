  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В МВД предложили изменить водительские права и ПТС
Сегодня, 9:07
68
matveyvn

В МВД предложили изменить водительские права и ПТС

0 0

Документы приведут в соответствие с российским и международным законодательством.

В МВД предложили изменить водительские права и ПТС. Об этом рассказали в пресс-службе министерства.

Инициатива предполагает уточнить перечень сведений, которые вносятся в паспорт транспортного средства, а также в форму свидетельства о его регистрации и в само водительское удостоверение.

Таким образом, сказано в сообщении пресс-службы, документы приведут в соответствие с российским и международным законодательством. Например, водительское удостоверение дополнят надписью DRIVING LICENCE. Также предлагается изменить инструкцию о выдаче разрешений на установку устройств, которые подают специальные световые и звуковые сигналы.

Также в свидетельстве о регистрации машины нужно будет указать информацию о мощности двигателя.

Ранее на юге Москвы автомобиль въехал в веранду ресторана.
 

Теги: водительские права, мвд, птс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии