СМИ рассказали о смерти сына Усамы бен Ладена

Чиновники не дают никакой информации, где и когда умер сын бен Ладена. Белый дом также не комментирует данную информацию.

Разведка США получила информацию о смерти Хамзы бен Ладена — сына бывшего "террориста номер один" Усамы бен Ладена. Об этом сообщил телеканал NBC.

Чиновники не дают никакой информации, где и когда умер сын бен Ладена. Белый дом также не комментирует данную информацию.

Террористическая организация "Аль-Каида" (запрещена в России) обнародовала последнее публичное заявление Хамзы бен Ладена в 2018 году. Он слал угрозы в адрес Саудовской Аравии и призывал к восстанию людей.

Сын Усамы бен Ладена родился, предположительно, в 1989 году. По данным американской разведки, Хамза мог стать руководителем "Аль-Каиды" (запрещена в России) после смерти отца.

В 2016 году американцы опубликовали последнюю волю "террориста номер один".

Фото: CIA / AP