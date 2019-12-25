QR-коды будут действовать в Москве на протяжении режима всеобщей самоизоляции.

Стало известно о скором введении в Москве цифровых пропусков. О новой мере против распространения коронавируса в скором времени объявит мэр столицы Сергей Собянин. Об этом пишет РБК со ссылкой на собственные источники.

QR-коды будут действовать в Москве на протяжении режима всеобщей самоизоляции. Как пишет "Коммерсантъ", решение опубликуют уже 10 апреля. После этого москвичи должны будут получить одноразовые коды для того, чтобы отправиться в магазин, на работу или за город.

По словам собеседников изданий, пропуска введут из-за новостей о том, что в Москве возросло число госпитализаций. Также раннее сообщалось, что многие из столичных тестов на коронавирус давали ложноотрицательный результат.

В одноразовые пропуска вобьют информацию о местах жительства и работы гражданина.

Ранее Сергей Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса.