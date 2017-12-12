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Стало известно, на каких улицах на этой неделе камеры будут "ловить" нарушителей ПДД
Сегодня, 10:52
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Стало известно, на каких улицах на этой неделе камеры будут "ловить" нарушителей ПДД

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За водителями будут следить на проспекте Культуры, Выборгской, Свердловской и Петроградской набережных.

Стало известно, на каких улицах камеры будут "ловить" водителей-лихачей c 22 по 31 августа. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по информатизации и связи Петербурга.

Передвижные комплексы установили на улице Шкапина, от улицы Маршала Говорова к Библиотечному переулку, на проспекте Культуры, Выборгской, Свердловской и Петроградской набережной.

Кроме того, камеры появились на проспекте Обуховской обороны, Товарищеском проспекте и на Парашютной улице.

Ранее на Piter.tv: курьер на велосипеде пострадал в ДТП у Тучкова моста.

Фото: Piter.tv

Теги: водители, камеры в петербурге, комитет по информатизации и связи петербурга, пдд, транспорт
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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