Стало известно, на каких улицах на этой неделе камеры будут "ловить" нарушителей ПДД

За водителями будут следить на проспекте Культуры, Выборгской, Свердловской и Петроградской набережных.

Стало известно, на каких улицах камеры будут "ловить" водителей-лихачей c 22 по 31 августа. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по информатизации и связи Петербурга.

Передвижные комплексы установили на улице Шкапина, от улицы Маршала Говорова к Библиотечному переулку, на проспекте Культуры, Выборгской, Свердловской и Петроградской набережной.

Кроме того, камеры появились на проспекте Обуховской обороны, Товарищеском проспекте и на Парашютной улице.

Ранее на Piter.tv: курьер на велосипеде пострадал в ДТП у Тучкова моста.

Фото: Piter.tv