Стало известно, на что откладывают деньги подростки Петербурга

В выборку опроса попали 1,2 тыс. родителей с детьми в возрасте с 6 до 18 лет.

Аналитики СберНПФ совместно с образовательной компанией MAXIMUM Education выяснили с помощью опроса, что 75% петербургских подростков откладывают свои сбережения. В выборку попали 1,2 тыс. родителей с детьми в возрасте с 6 до 18 лет.

33% несовершеннолетних копят на гаджеты, 16% детей – на одежду и 11% подростков – на покупку подарка близким. Кроме того, отмечается, что каждый второй ребенок откладывает деньги в безналичной форме на специальной детской карте или счете родителей.

Однако иногда подростки совершают импульсивные покупки (32%), тратят сбережения на вредную пищу (23%).

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