Стало известно, кто из "Зенита" будет играть в матче с "Пари НН"

Матч начнется в 16:30. Капитаном команды стал Деян Ловрен.

Сегодня, 16 октября, футболисты "Зенита" сразятся с "Пари НН" в рамках матча 13-го тура Российской Премьер-лиги.

За сине-бело-голубых будут играть Матео Кассьера, Иван Сергеев, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Густаво Мантуан, Вильмар Барриос, Зелимхан Бакаев, Вендел, Малком, Клаудиньо, Далер Кузяев, Дмитрий Чистяков, Дуглас Сантос, Данил Круговой, Вячеслав Караев, Арсен Адамов, Куралы Алип, Родригао. Капитаном команды стал Деян Ловрен.

Игра начнется в 16:30. Напоним, что петербургский клуб набрал 30 очков в 12 матчах. Сейчас "Зенит" находится на первой строчке таблицы РПЛ.

Ранее на Piter.tv: полузащитник "Зенита" Сутормин рассказал о своем положении в клубе. Отметим, что в сегодняшней игре его выпустят на поле.

Фото: Телеграм / ФК "Зенит"