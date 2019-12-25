Полузащитник "Зенита" Сутормин рассказал о своем положении в клубе

Ситуация настораживает агента и игрока.

Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин не очень доволен своим нынешним положением в команде. Об этом рассказал его агент Александр Клюев, сообщили в "Чемпионате".

Спортсмен редко выходит на поле и не имеет возможности для игровой практики, что его огорчает и не устраивает. Так, за последние полтора месяца игрок находился на поле всего 2 минуты, когда играл в чемпионате России.

Ранее мы говорили о том, что если дальше с Алексеем будет такая же ситуация, как и сейчас, то будем общаться с руководством "Зенита", чтобы прийти к такому решению, которое устроит всех. Александр Клюев, агент футболиста

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Фото: Телеграм / ФК "Зенит"