Полузащитник "Зенита" Сутормин рассказал о своем положении в клубе

Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин не очень доволен своим нынешним положением в команде. Об этом рассказал его агент Александр Клюев, сообщили в "Чемпионате".
Спортсмен редко выходит на поле и не имеет возможности для игровой практики, что его огорчает и не устраивает. Так, за последние полтора месяца игрок находился на поле всего 2 минуты, когда играл в чемпионате России.
Ранее мы говорили о том, что если дальше с Алексеем будет такая же ситуация, как и сейчас, то будем общаться с руководством "Зенита", чтобы прийти к такому решению, которое устроит всех.
Александр Клюев, агент футболиста
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Фото: Телеграм / ФК "Зенит"
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