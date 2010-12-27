Авиасообщение между Россией и Финляндией начнет восстанавливаться 26 ноября

Причиной приостановки перелетов стали забастовки в Финляндии.

Авиасообщение между Хельсинки и Москвой может быть восстановлено 26 ноября, сообщило агентство городских новостей "Москва".

Дело в том, что 11 ноября в Финляндии началась забастовка почтальонов и Финский авиационный профсоюз рабочих. Из-за этого компании Finnair пришлось отменить более 250 рейсов, в том числе в Петербург и Москву.

В авиакомпании рассказали о том, что забастовка продлится до 6:00 26 ноября по финскому времени. Электронное табло аэропорта Пулково сообщает о том, что завтра в соседнее государство должно вылететь три рейса.

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