Стало известно, когда восстановят поврежденную взрывом ЛЭП в Ленобласти

Потребители обеспечены электроэнергией.

Работы по восстановлению поврежденной взрывом опоры линии электропередач планируют завершить на этой неделе. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу Магистральных электрических сетей Северо-Запада.

Сейчас специалисты демонтируют поврежденную опору. В ближайшее время они установят новую конструкцию и проведут провод и грозтрос.

Как сообщили в МЭС Северо-Запада, ремонт ведется круглосуточно. Добавим, что потребители обеспечены электроэнергией. Во всех домах есть свет.

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Фото: Телеграм / Александр ДроZденко