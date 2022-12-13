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Стало известно, когда восстановят поврежденную взрывом ЛЭП в Ленобласти
Сегодня, 14:55
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Стало известно, когда восстановят поврежденную взрывом ЛЭП в Ленобласти

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Потребители обеспечены электроэнергией.

Работы по восстановлению поврежденной взрывом опоры линии электропередач планируют завершить на этой неделе. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на  пресс-службу Магистральных электрических сетей Северо-Запада.

Сейчас специалисты демонтируют поврежденную опору. В ближайшее время они установят новую конструкцию и проведут провод и грозтрос. 

Как сообщили в МЭС Северо-Запада, ремонт ведется круглосуточно. Добавим, что потребители обеспечены электроэнергией. Во всех домах есть свет.

Ранее на Piter.tv: прокуратура Ленобласти проводит проверку после взрыва на ЛЭП.

Фото: Телеграм / Александр ДроZденко

Теги: взрыв на лэп, вырица, гатчина, диверсия, ленобласть, ремонт лэп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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