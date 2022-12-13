Стало известно, когда восстановят поврежденную взрывом ЛЭП в Ленобласти

Работы по восстановлению поврежденной взрывом опоры линии электропередач планируют завершить на этой неделе. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу Магистральных электрических сетей Северо-Запада.
Сейчас специалисты демонтируют поврежденную опору. В ближайшее время они установят новую конструкцию и проведут провод и грозтрос.
Как сообщили в МЭС Северо-Запада, ремонт ведется круглосуточно. Добавим, что потребители обеспечены электроэнергией. Во всех домах есть свет.
Ранее на Piter.tv: прокуратура Ленобласти проводит проверку после взрыва на ЛЭП.
Фото: Телеграм / Александр ДроZденко
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