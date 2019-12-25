Баланс между работой и личной жизнью не может найти четверть петербуржцев

Почти каждый второй житель города посвящает работе от 6 до 10 часов в день.

Статисты и аналитики сервиса hh.ru опросили почти 4,5 тысячи соискателей из Петербурга и выяснили, насколько увеличилась нагрузка на персонал, и удается ли работникам соблюдать баланс между личной жизнью и карьерой.

Оказалось, что почти каждый второй житель Северной столицы (46%) посвящает работе от 6 до 10 часов в день. Каждый четвертый проводит на рабочем месте более 10 часов.

За последний год более половины опрошенных петербуржцев так или иначе ощутили на себе увеличение рабочей нагрузки. О росте количества работы чаще всего упоминали люди из сферы добычи сырья, закупок, банковские служащие, работники из сектора транспорта и логистики.

Каждый второй респондент в течение рабочей недели время от времени чувствует эмоциональный упадок и сильную усталость. 28% работающих петербуржцев испытывают подобные ощущения постоянно. Баланс между работой и личной жизнью не может найти четверть опрошенных людей.

В то же время добиться этого баланса удается соискателям из сфер автомобильного бизнеса, добычи сырья, бухгалтерии, высшего менеджмента и производства.

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