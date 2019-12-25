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Стало известно, какие препараты будут использованы для вакцинации петербуржцев от гриппа
Сегодня, 18:16
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Стало известно, какие препараты будут использованы для вакцинации петербуржцев от гриппа

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Большинство лекарств - отечественные.

В ходе петербургской кампании по вакцинации от гриппа будет задействовано несколько отечественных препаратов. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

Так, для обеспечения здоровья горожан планируют использовать "Совигрипп", "Флю-М", "Гриппол плюс". В середине октября в город прибудет французский препарат  "Ваксигрип".

Отмечается, что прививку можно сделать как бесплатно в рамках всеобщей вакцинации, так и в частной клинике в ценовом диапазоне от 800 до 1500 рублей.

По словам исполняющего обязанности директора петербургского НИИ гриппа им. Смородинцева Дмитрия Лиознова, между зарубежными препаратами и российскими аналогами нет принципиальной разницы. Антигены в Россию в любом случае поставляются из-за границы.

Ранее мы рассказали о том, что петербургские ученые планируют дать прогноз развитию коронавируса.

Фото: Piter.TV

Теги: вакцина от гриппа, медицина, санкт-петебург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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