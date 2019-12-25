Стало известно, какие предметы готовятся сдавать на ЕГЭ в Петербурге

Итоги регистрации подвели в комитете по образованию Санкт-Петербурга.

Стало известно, сколько петербуржцев будет сдавать Единый государственный экзамен. Всего более 38 тысяч петербуржцев планируют сдать экзамен в досрочный и основной периоды. Среди них – более 27 тысяч 11-классников, более 7,9 тысяч выпускников прошлых лет, 233 человека, которые не прошли итоговую аттестацию ранее, а также более 3,7 тысяч обучающихся профессиональных образовательных учреждений.

Поскольку с 2019-го года выпускники имеют право сдавать только один уровень математики, то большинство выбрало профильный (62,6% от общего числа зарегистрированных). Такой экзамен сдают те, кто планирует поступать с полученными результатами в вуз.

Среди предметов на выбор популярность распределилась так: английский язык выбрали 19% участников ЕГЭ, физику – 20%, обществознание – 40%.

Отметим, что сроки периодов государственной итоговой аттестации (ГИА) уже определены. Досрочный период для 11-классников стартует 20 марта, а для девятиклассников – 21 апреля, а основной период сдачи экзаменов – с 25 мая по 29 июня для выпускников, для учащихся 9-х классов – с 22 мая по 30 июня.

Ранее ректор Горного университета Владимир Литвиненко рассказал о спросе на специальности. По его словам, абитуриентов интересуют специальности, связанные с нефтегазоразведкой, экономикой управления недрами, эксплуатацией месторождений. Число желающих на одно место достигает 122 человек. Минимальный конкурс — 8 человек на место, а в среднем 15.

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