Стало известно, как в Петербурге работают брачные агентства

К ним обращаются, когда не получилось познакомиться бесплатно через онлайн приложения.

Стало известно, как в Петербурге работают браные агентства. Об этом пишет 27 февраля "Вечерка".

По словам Галины Карасёвоы, генерального директора брачного агентства "Импульс", до широкого распространения сервисов знакомств у брачных агентств было больше работы. Теперь многое "отдали" роботам — как и в других сферах. К ним обращаются, когда не получилось познакомиться бесплатно.

При этом в брачном агентстве "Синяя птица" уточняют, что аудитория подобных компаний и приложений для свиданий может вовсе не пересекаться. По данным исследования "Лаборатории Касперского", 13% пользователей заводят онлайн-знакомства преимущественно в поисках интимной близости. Ещё 48% — потому что это способ повеселиться и развеяться.

Ранее в "Манеже" продлили часы работы, чтобы горожане смогли увидеть выставку "Первая позиция. Русский балет". Посетителям напомнили, что на входе в здание могут быть очереди. Поэтому горожан попросили выделять побольше времени на культурную прогулку.

Фото: Piter.tv

