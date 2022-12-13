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В ЗАГСе Ленобласти назвали самые популярные имена для детей
Сегодня, 14:02
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В ЗАГСе Ленобласти назвали самые популярные имена для детей

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На  свет появилось 482 мальчика и 450 девочек.

В апреле в Ленобласти родилось 932 малыша. Десять из них – двойняшки. Об этом сообщили в пресс-служье Управления ЗАГС. 

На  свет появилось 482 мальчика и 450 девочек. Самыми популярными именами стали Мария и Михаил. Кроме того, родители часто называли детей Анастасиями и Софиями. 

Самыми редкими вариантами стали Василий, Юрий и Ольга. Эти имена выбирали в единичных случаях.

Ранее на Piter.tv: летом 2023 года первую работу получат 10 тыс. подростков в Ленобласти.

Фото: Pxhere

Теги: дети, загс ленобласти, ленобласть, новорожденные
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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