В ЗАГСе Ленобласти назвали самые популярные имена для детей

На свет появилось 482 мальчика и 450 девочек.

В апреле в Ленобласти родилось 932 малыша. Десять из них – двойняшки. Об этом сообщили в пресс-служье Управления ЗАГС.

На свет появилось 482 мальчика и 450 девочек. Самыми популярными именами стали Мария и Михаил. Кроме того, родители часто называли детей Анастасиями и Софиями.

Самыми редкими вариантами стали Василий, Юрий и Ольга. Эти имена выбирали в единичных случаях.

Ранее на Piter.tv: летом 2023 года первую работу получат 10 тыс. подростков в Ленобласти.

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