Стало известно, как продлить жизнь смартфону до 30 лет

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал радио Sputnik, как продлить жизнь смартфону до 30 лет.
По его словам, что каждое новое поколение смартфонов служит дольше предыдущего и работает надежнее. Так, производители заявляют, что срок службы смартфона составляет от трех до пяти лет.
Это срок службы конкретной модели, хотя де-факто ваш смартфон может работать и десять лет, — сказал эксперт.
По словам Муртазина, смартфон может служить столько, сколько производитель будет поддерживать данную модификацию комплектующими и запасными частями. Дело в том, что модуль устаревает.
Эксперт подчеркнул, что смартфоны можно использовать в качестве радионяни для ребенка или в качестве основы охранной системы.
"Такие устройства могут жить неограниченно долго. По сути, от розетки они могут работать и двадцать, и тридцать лет", — отметил он.
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Фото: pexels
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