Стало известно, как будет работать петербургское метро 9 мая

Вестибюль станции "Гостиный двор" работает на вход и выход с оперативным регулированием по фактическому пассажиропотоку.

Работа метрополитена Петербурге будет проходить по графику будних дней 9 мая. Об этом в пятницу, 29 апреля, рассказали в пресс-службе комитета по транспорту.

Станция "Адмиралтейская" будет работать только на выход с 8:30 до 11:30 и с 19:00 до 21:00. Также только на выход с 14:00 до 15:30 будут работать станции "Площадь Александра Невского 1" и "Площадь Александра Невского 2". На полчаса позже будет работать также только на выход Вестибюль № 1 станции "Площадь Восстания" (выход на улицу Восстания) до 15:30. Только на выход с 20:20 до 21:00 только на выход будет работать "Горьковская".

Вестибюль № 2 станции "Площадь Восстания" (выход на Московский вокзал) будут работать на вход и выход с 14:30 до 15:30. Только на выход будет работать с 8:30 до 22:00 вестибюль № 2 станции "Невский проспект" (выход на канал Грибоедова). Вестибюль станции "Гостиный двор" работает на вход и выход с оперативным регулированием по фактическому пассажиропотоку.

Отметим, что "Маяковская" с 14:30 до 15:30 будет закрыта для входа и выхода пассажиров.

Ранее мы писали, что суд принял меры предварительной защиты в отношении булыжного мощения на Шлиссельбургском шоссе.

Фото: Piter.tv