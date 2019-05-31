Стало известно, что фармпроизводитель "Фармасинтез-Норд" выкупит участок в ОЭЗ Петербурга

Общая стоимость инвестиционного проекта "Фармасинтез-Норд" в ОЭЗ превысила 4 млрд рублей.

Фармпроизводитель "Фармасинтез-Норд" выкупит участок в Особой экономической зоне "Новоорловская". Об этом в понедельник, 28 ноября, рассказали в пресс-службе Смольного.

Сделку одобрили на рабочем совещании губернатора Петербурга. С 2017 года завод компании "Фармасинтез-Норд" по производству противоопухолевых препаратов работает на площадке ОЭЗ. Запуск второй очереди запланировали на первый квартал 2023 года. Ранее его хотели запустить в этом году.

Комплекс располагается на участке ОЭЗ площадью порядка 4,6 га. На заводе буду производить препараты для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний, заболеваний, связанных с нарушением эндокринной системы, а также станет одной из крупнейших площадок в стране по производству вакцины "Спутник Лайт".

Общая стоимость инвестиционного проекта "Фармасинтез-Норд" в ОЭЗ превысила 4 млрд рублей.

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Фото: phxere