Стало известно, что ЗакС утвердил треть Общественной палаты

Всего в Общественной палате Петербурга состоят 63 человека.

На заседании ЗакСа 5 марта депутаты утвердили треть состава Общественной палаты. Всего подали 53 заявки от общественных объединений, из них 21 одобрили. Об этом пишет ЗАКС.ру.

Так, в новый состав вошли президент Благотворительного Фонда помощи пожилым людям "Добродомик" Александра Синяк, директор "Ростелеком-Медиа" Юрий Третьяков, отец первого зампреда Совета Федерации Андрея Турчака Анатолий Турчак, который был в предыдущем составе палаты, главред газеты "Санкт-Петербургские ведомости" Дмитрий Шерих, глава Российской национальной библиотеки Владимир Гронский и другие.

Всего в Общественной палате Петербурга состоят 63 человека. Одну треть утверждает парламент, еще одну губернатор, оставшихся членов сама палата. Она занимается работой с гражданами, НКО и органами власти для решения вопросов экономического и социального развития, а также защита прав и свобод граждан.

Ранее власти Петербурга подготовили проект роспуска МО "Смольнинское". Смольнинский и городской суды признали бездействие органа в период с 24 декабря 2020 по 24 марта 2021 года.

Фото: Piter.tv