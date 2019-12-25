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Стало известно, чей обмороженный труп нашли у лодочной станции в Сестрорецке
Сегодня, 9:37
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Alena_Zinovieva

Стало известно, чей обмороженный труп нашли у лодочной станции в Сестрорецке

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На теле обнаружены повреждения челюсти.

Судебно-медицинская экспертиза установила, кому принадлежит труп, который нашли в замороженном состоянии у лодочной станции в Сестрорецке. Как рассказал Piter.TV источник в правоохранительных органах, умершей оказалась женщина 40-45 лет.

Труп незнакомки обнаружили 25 декабря. Он был завернут в ткань. На теле заметили следы повреждения челюсти. По факту убийства следователи Курортного района возбудили уголовное дело.

Ранее мы писали, что на Полюстровском петербурженка зарезала сожителя во время пьяной посиделки.

Фото: pixabay.com

Теги: сестрорецк, судебно-медицинская экспертиза, труп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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