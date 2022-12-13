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Стало известны имена лауреатов Всероссийского конкурса имени Петра Говорушко
Сегодня, 13:01
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Стало известны имена лауреатов Всероссийского конкурса имени Петра Говорушко

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В конкурсе участвовали более 400 детей из 56 образовательных учреждений. 

Стали известны итоги Всероссийского конкурса имени Петра Говорушко, который прошел на базе Детской школы искусств имени Сергея Прокофьева. В нем состязались юные музыканты из разных регионов России. Первые места заняли школьники Андрей Михеев, Георгий Улитин, Валерий Еркулов и Лев Зозуля. Лучшим гусляром признали девочку из Ленобласти Арину Мацуту.  Об этом сообщили в ТАСС. 

Гран-при  завоевал  аккордеонист из Москвы Даниил Луговый. Молодой человек учится в Детской музыкальной школе имени Бориса Чайковского в классе преподавателя Михаила Ямолдина. 

В конкурсе участвовали более 400 детей из 56 образовательных учреждений. 

Объединенное жюри возглавлял сын Петра Говорушко, который является художественным руководителем оркестра "Невская гармония".

Ранее на Piter.tv: в Доме книги открылся для посетителей цокольный этаж. 

Фото: Piter.tv

 

Теги: дети, искусство, итоги всероссийского конкурса имени петра говорушко, конкурс, музыканты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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