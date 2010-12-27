Сталлоне назвал своих конкурентов на роль Рэмбо

Наряду с историей боксера Рокки, образ ветерана вьетнамской войны стал самой популярной ролью Столлонне на рубеже веков.

Исполнитель роль Джона Рэмбо Сильвестр Сталлоне назвал актеров, которые помимо него пробовались на роль в первом боевике про ветерана вьетнамской войны.

По его словам, образ героя на себя примеряли Пол Ньюман, Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Джеймс Гарнер, Райан О"Нил, Стив Маккуин и Дастин Хоффман. В конечном итоге студия отдала роль Сталлоне.

Напомним, что первая часть популярного боевика про Рэмбо с подзаголовком "Первая кровь" вышла на экраны в 1982 году. Наряду с историей боксера Рокки, приключения ветерана вьетнамской войны стали самым популярными ролями Столлонне на рубеже веков.

19 сентября в прокат выходит пятая часть франшизы, где постаревший Джон вновь вынужден взяться за оружие, чтобы спасти дочь его подруги.

Фото: скриншот фильма "Рэмбо: Первая кровь"