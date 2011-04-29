Стали известны самые востребованные удаленные профессии в Петербурге

В декабре самыми востребованными удаленными специалистами В Петербурге стали операторы call-центров. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщили аналитики сервиса SuperJob.
Как рассказали эксперты, операторам готовы в среднем платить 37 тыс. рублей в месяц. В городе продолжается рост сегмента e-commerce и фудтеха. Так, в предновогодний период продажи начали расти, значит, рынок будет наблюдать сезонный прирост вакансий в этом сегменте.
Второе место занимают менеджеры по продажам, их зарплата в среднем составляют 110 тыс. рублей в месяц. Самые высокооплачиваемые специалисты оказались на третьем месте – программисты. Их средняя зарплата - для PHP-разработчика 160 тыс. рублей в месяц.
На четвертом месте расположились рейтинге специалисты технической поддержки, которым в городе готовы платить в среднем 65 тыс. рублей в месяц.
На 5-м месте – также специалисты из IT: тестировщики ПО/QA (качество программного обеспечения и качество программного продукта на всех этапах разработки).
Ранее средняя зарплата в Петербурге достигла 58 тыс. рублей. С января зарплаты в регионе стали выше на 5%.
Фото: pexels
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571
Заранее большое человеческое спасибо.