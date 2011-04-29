Стали известны самые востребованные удаленные профессии в Петербурге

Самые высокооплачиваемые специалисты оказались на третьем месте – программисты.

В декабре самыми востребованными удаленными специалистами В Петербурге стали операторы call-центров. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщили аналитики сервиса SuperJob.

Как рассказали эксперты, операторам готовы в среднем платить 37 тыс. рублей в месяц. В городе продолжается рост сегмента e-commerce и фудтеха. Так, в предновогодний период продажи начали расти, значит, рынок будет наблюдать сезонный прирост вакансий в этом сегменте.

Второе место занимают менеджеры по продажам, их зарплата в среднем составляют 110 тыс. рублей в месяц. Самые высокооплачиваемые специалисты оказались на третьем месте – программисты. Их средняя зарплата - для PHP-разработчика 160 тыс. рублей в месяц.

На четвертом месте расположились рейтинге специалисты технической поддержки, которым в городе готовы платить в среднем 65 тыс. рублей в месяц.

На 5-м месте – также специалисты из IT: тестировщики ПО/QA (качество программного обеспечения и качество программного продукта на всех этапах разработки).

Ранее средняя зарплата в Петербурге достигла 58 тыс. рублей. С января зарплаты в регионе стали выше на 5%.

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