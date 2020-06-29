За 4,6 года накопить на квартиру можно в Челябинской области, Коми, Кемеровской области, Томской области, Иркутской области и Красноярском крае.

Стали известны регионы с самым доступным жильем для семей. Исследование проводило агентство "РИА Новости".

Эксперты пришли к выводам, что семье проще всего купить квартиру на Крайнем Севере. Сложнее всего это сделать на Кавказе, а также в южных регионах страны.

Рейтинг составлялся по принципу того, за какой промежуток времени семья с одним ребёнком, где оба родителя получают среднестатистическую зарплату по региону, сможет накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров без кредитов. При расчётах ставилось условие, что траты семьи не превышают прожиточных минимумов.

В среднем по России копить на типовую квартиру приходится 4,6 года. Меньше всего времени копить придётся в Магаданской области, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах. На покупку квартиры там копить придётся меньше трёх лет. Далее идут Тюменская и Мурманская области, Камчатский край, где накопить квартиру можно более чем за три года.

За 4,6 года накопить на квартиру можно в Челябинской области, Коми, Кемеровской области, Томской области, Иркутской области и Красноярском крае.

В Чечне, Карачаево-Черкесии, Дагестане и Кабардино-Балкарии копить на типовую двухкомнатную квартиру придётся более 13 лет.

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Видео: government.ru