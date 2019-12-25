  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стали известны регионы с наименьшим приростом инфицированных COVID-19
Сегодня, 11:15
96
MShaffter

Стали известны регионы с наименьшим приростом инфицированных COVID-19

0 0

Всего в России за сутки выявлено менее 6 тысяч новых случаев коронавируса.

В России продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом. Во многих регионах суточный прирост менее 1%. По России средний прирост составляет 0,8%. 

ИЦК назвал регионы с наименьшим суточным приростом по COVID-19 на утро понедельника 20 июля:

1. 0,2% - г. Москва, Московская область, Еврейская АО 


2. 0,3% - Республика Калмыкия, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Липецкая область


3. 0,4% - Брянская область, Чеченская Республика


4. 0,5% - Карачаево-Черкесская Республика, Калужская область, Новгородская область, Смоленская область, Тульская область, Курская область, Республика Дагестан, Калининградская область 


5. 0,6% Орловская область, Псковская область, Рязанская область, Пензенская область, Тверская область, Республика Татарстан 

Сегодня ранее: Полные данные по коронавирусу в регионах на 20 июля

Фото:pixabay

 

Теги: коронавирус в россии, новости россии, новые данные по коронавирусу
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии