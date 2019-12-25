Стали известны регионы с наименьшим приростом инфицированных COVID-19

Всего в России за сутки выявлено менее 6 тысяч новых случаев коронавируса.

В России продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом. Во многих регионах суточный прирост менее 1%. По России средний прирост составляет 0,8%.

ИЦК назвал регионы с наименьшим суточным приростом по COVID-19 на утро понедельника 20 июля:

1. 0,2% - г. Москва, Московская область, Еврейская АО



2. 0,3% - Республика Калмыкия, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Липецкая область



3. 0,4% - Брянская область, Чеченская Республика



4. 0,5% - Карачаево-Черкесская Республика, Калужская область, Новгородская область, Смоленская область, Тульская область, Курская область, Республика Дагестан, Калининградская область



5. 0,6% Орловская область, Псковская область, Рязанская область, Пензенская область, Тверская область, Республика Татарстан

Сегодня ранее: Полные данные по коронавирусу в регионах на 20 июля

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