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Стали известны подробности утреннего смертельного ДТП около Дворцовой площади
Сегодня, 12:09
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Стали известны подробности утреннего смертельного ДТП около Дворцовой площади

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Полицейские начали проверку.

Накануне ночью, 13 августа, у дома № 38 по Дворцовой набережной петербурженка попала под колеса автомобиля. Женщина скончалась на месте ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

За рулем "Киа Рио" находился 26-летний молодой человек. Он сбил 39-летнюю жительницу города, когда та переходила через дорогу   в зоне регулируемого пешеходного перехода на "красный" сигнал светофора.

Полицейские начали проверку по факту ДТП. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv: около Дворцовой площади утром произошло смертельное ДТП.

Фото: Piter.tv

Теги: дворцовая площадь, дпс, мвд, полиция, сбили пешехода, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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