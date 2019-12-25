Стали известны подробности утреннего смертельного ДТП около Дворцовой площади

Полицейские начали проверку.

Накануне ночью, 13 августа, у дома № 38 по Дворцовой набережной петербурженка попала под колеса автомобиля. Женщина скончалась на месте ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

За рулем "Киа Рио" находился 26-летний молодой человек. Он сбил 39-летнюю жительницу города, когда та переходила через дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода на "красный" сигнал светофора.

Полицейские начали проверку по факту ДТП. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv: около Дворцовой площади утром произошло смертельное ДТП.

Фото: Piter.tv