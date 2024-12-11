Стали известны подробности побега украинского мальчика из Финляндии в Россию

В настоящее время он находится в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, а его родители извещены и приглашены в Россию.

В Выборгском районе сотрудники пограничной службы задержали 13-летнего подростка, который пересек границу с Финляндией пешком, сообщает ТАСС.

Мальчик является сыном беженцев из Донбасса, которые живут в Финляндии. По словам представителя правоохранительных органов, его семья до 2022 года проживала в ДНР и имела украинское гражданство. Затем они переехали в Самарскую область, где получили российские паспорта и гражданство, а позже уехали в Беларусь. Уже оттуда, используя прежние документы, они прибыли в Финляндию, где им также был предоставлен беженский статус, и поселились в поселении рядом с границей России.

Подросток заявил, что не выдержал стресса и решил вернуться на родину. В настоящее время он находится в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, а его родители извещены и приглашены в Россию.

Если родители не прибудут, мальчик будет передан в органы опеки.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженку, читавшую стихи на украинском у памятника Шевченко, отпустили из СИЗО.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)