Стали известны подробности истории больного пса, которого бросили хозяева

В записке, которую обнаружили рядом с собакой говорилось, что пес болен, но средств на его лечение нет.

Рано утром в воскресенье, 16 августа, на Учительской улице обнаружили привязанного к ограждению газона американского стаффордширского терьера, в ошейнике нашли записку, в которой бывшие хозяева рассказали, что 16-летняя собака глухая, а денег на ее содержание нет. "АиФ-Петербург" узнал подробности истории.

Оказалось, что собаке, судя по зубам, 12 лет. По всей видимости, с собакой обращались неплохо, однако питомца долго не показывали врачу.

На груди животного мы увидели огромные опухоли, размером с теннисный мяч. Одна из них висит на груди, другая между лапами. Вживую на них просто страшно смотреть! Так же на шее собаки обнаружены следы от строгого ошейника. Похоже, что его дергали, там видны следы засохшей крови отметил специалист.

Волонтеры считают, что собака стала не нужна хозяевам, поэтому ее и выкинули, а не потому что нет денег на лечение. Ветеринары проведут более тщательное обследование и примут решение, как поступать дальше. Волонтеры отметили, что есть желающие, которые могут взять собаку по имени Гуф после операции.

Издание отмечает, что проблема брошенных собак для нашего города, к сожалению, более, чем актуальна.

Ранее мы писали, что из-за отсутствия денег хозяева пса в Петербурге оставили животное на улице. При нем была записка.

Фото: vk.com/amstaffkomandaspb