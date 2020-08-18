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Из-за отсутствия денег хозяева пса в Петербурге оставили животное на улице. При нем была записка

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Пользователи осудили поведение хозяев.

Хозяева привязали пса к столбу и оставили при нем записку. Собаку обнаружили на Учительской улице 16-го августа.

В записке говорится о том, что у хозяев нет денег, чтобы содержать собаку. Ей 16 лет, и у нее нет слуха.

Бездомное животное по имени Гуф забрали сотрудники "АмстаффКоманды" ― центра помощи питбулям и стаффам. У собаки выявили множество заболеваний, сейчас она проходит обследование. Лечение стало возможным благодаря пожертвования граждан.

На данный момент Гуф находится на передержке у одного из волонтеров. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что выпущенный на волю тюленёнок Шлиссик вернулся к людям на Ладоге.

Видео: vk.com/amstaffkomandaspb

Теги: бездомное животное, лечение, пес, собака
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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