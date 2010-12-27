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Стали известны подробности ДТП со скорой во Всеволожске
Сегодня, 16:47
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arteliseev

Стали известны подробности ДТП со скорой во Всеволожске

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Несколькими часами ранее серьезно столкнулись карета скорой помощи и легковушка.

В аварии с участием кареты скорой помощи и легковушки вина осталась на стороне водителя ВАЗа. Как выяснило УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, водитель девятки, "двигаясь на разрешающий сигнал светофора, не предоставил преимущество в движении автомобилю "скорой медицинской помощи", двигавшемуся с включенными спецсигналами и звуковым сигналом". 

В аварии пострадали пять человек: оба водителя (1997 и 1964 г.р), два фельдшера (1968 и 1995 г.р) и пациентка (1944 г.р.), которую везли на скорой в больницу. 

Степени тяжести вреда здоровью уточняются.

Видео и фото с места аварии смотрите в материале Piter.TV.

Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" ВКонтакте.

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Категории: Лента новостей,

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