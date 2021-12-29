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Стали известны подробности ДТП с участием кареты "скорой помощи" на трассе М-10
Сегодня, 12:02
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Стали известны подробности ДТП с участием кареты "скорой помощи" на трассе М-10

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В результате случившегося погиб один человек.

Накануне, 5 января, в Тосненском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в группе "Мегаполис Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте". 

На трассе М-10 столкнулись лоб в лоб "Матиз" и карета "скорой помощи". В результате случившегося погиб мужчина. Еще три человека пострадали. 

По фото видно, что легковушку разорвало на две части. Серьезно повредился и автомобиль медиков. На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Сусанино "Мерседес" врезался в карету "скорой помощи". Эта авария обошлась без жертв.

Фото: ВКонтакте / Мегаполис+ Санкт-Петербург

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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