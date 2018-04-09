Стала известна причина смерти женщины на улице Маршала Казакова

В правоохранительных органах подтвердили версию о том, что девушка упала с высоты.

В минувшее воскресенье около ЖК "Южная акватория" обнаружили тело петербурженки. Как сообщили Pirer.tv в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, по адресу ул. Маршала Кузнецова поступил вызов по факту падения с высоты.

Погибшей было на вид 30-35 лет. Пользователи соцсетей рассказали, что днем диспетчер услышала хлопок и после случившегося сразу вызвала на место все службы. Также отмечается, что одежда с погибшей слетала во время падения.

Рана на пояснице, принятая изначально за порез, была получена в результате удара о землю. В МВД добавили, что дело передано в Следственный Комитет.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что перед парадной на Маршала Казакова обнаружили тело женщины.

Видео: Piter.tv

Фото: Piter.tv