Стала известна причина эвакуации школы №54

Детей и учителей эвакуировали около 10 минут назад.

Прерванным урокам в школе №54 нашлось объяснение. В отличие от учебных заведений, получивших на прошлой неделе письма с угрозами от электронных злоумышленников, причина тревоги в сегодняшней школе оказалась гораздо обыденнее.

Как сообщили Piter.tv в самой школе, внезапную эвакуацию организовали хулиганы-ученики. Школьники нажали на красную кнопку пожарной тревоги в спортивном зале, после чего сработала сирена.

Сейчас учеников уже возвращают обратно в классы.

Ранее в Петербурге задержали бывших сотрудников СК за мошенничество.

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