Стало известно, из каких стран чаще всего приезжали в Петербург в 2022 году

Власти ожидают, что станет больше туристов из Азии.

В ТОП-10 стран, жители которых чаще всего приезжали в Петербург в 2022 году, вошли Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Белоруссия, Армения, а также Турция, Индия, Сербия, ОАЭ, Республика Корея. Об этом в комитете по туризму сообщили "Петербургскому дневнику".

Всего с начала года Северную столицу посетили около 160 иностранцев. В ведомстве отмечают, что за последние годы в город стали чаще приезжать из ОАЭ, Катара, Ирана, Ливана, Марокко. Смольный хочет увеличить количество туристов с азиатских направлений. Для Турции, Индии, Вьетнама и Ирана подумывает об упрощении визовых формальностей.

Отметим, что для гостей из этих регионов характерен высокий средний чек за поездку. Кроме того, в упомянутых странах существует значительный отложенный спрос на путешествия, который необходимо сфокусировать на Северной столице как в ближайшее время, так и в более длительной перспективе. комитет по туризму.

Одним из способом привлечения туристов стали роуд-шоу, о которых ранее подробно рассказывал Piter.tv.

Фото: Piter.tv