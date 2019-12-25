Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч против "Сочи"

Отметим, что игрок Клаудиньо не будет принимать участие в этом матче.

В воскресенье, 3 октября, объявили стартовый состав "Зенита" на матч с "Сочи" в рамках 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

В основной состав вошли: Станислав Крицюк, Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Малком, Сердар Азмун, Артём Дзюба (капитан команды).

На скамье запасных оказались: Михаил Кержаков, Давид Бязров, Данила Хотулёв, Данил Круговой, Деян Ловрен, Александр Ерохин, Кирилл Кравцов, Андрей Мостовой, Даниил Кузнецов.

Отметим, что игрок Клаудиньо не будет принимать участие в этом матче.

Игра стартует в 16:30 по московскому времени.

Ранее "Зенит" разгромил шведский "Мальмё" в матче Лиги чемпионов.

Фото: Piter.tv