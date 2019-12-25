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Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч против "Сочи"
Сегодня, 15:30
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч против "Сочи"

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Отметим, что игрок Клаудиньо не будет принимать участие в этом матче. 

В воскресенье, 3 октября, объявили стартовый состав "Зенита" на матч с "Сочи" в рамках 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

В основной состав вошли: Станислав Крицюк, Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Малком, Сердар Азмун, Артём Дзюба (капитан команды). 

На скамье запасных оказались: Михаил Кержаков, Давид Бязров, Данила Хотулёв, Данил Круговой, Деян Ловрен, Александр Ерохин, Кирилл Кравцов, Андрей Мостовой, Даниил Кузнецов.

Отметим, что игрок Клаудиньо не будет принимать участие в этом матче. 

Игра стартует в 16:30 по московскому времени. 

Ранее "Зенит" разгромил шведский "Мальмё" в матче Лиги чемпионов.

Фото: Piter.tv 

Теги: зенит, сочи, спорт, футбол
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все

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zevidon
Сегодня 15:50

Здравствуйте. Прошу о помощи.

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Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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Плюс
0
Минус
zevidon
Сегодня 15:50

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
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