Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч против "Сочи"

В воскресенье, 3 октября, объявили стартовый состав "Зенита" на матч с "Сочи" в рамках 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.
В основной состав вошли: Станислав Крицюк, Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Малком, Сердар Азмун, Артём Дзюба (капитан команды).
На скамье запасных оказались: Михаил Кержаков, Давид Бязров, Данила Хотулёв, Данил Круговой, Деян Ловрен, Александр Ерохин, Кирилл Кравцов, Андрей Мостовой, Даниил Кузнецов.
Отметим, что игрок Клаудиньо не будет принимать участие в этом матче.
Игра стартует в 16:30 по московскому времени.
Ранее "Зенит" разгромил шведский "Мальмё" в матче Лиги чемпионов.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все
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Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.