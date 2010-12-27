Стадион "Санкт-Петербург" соответствует требованиям УЕФА

Стадион "Санкт-Петербург" полностью соответствует необходимым требованиям Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в преддверии чемпионата Европы 2020 года, сообщает ТАСС.
УЕФА уже в четвертый раз инспектирует Петербург. Проверка будет длиться до 12 сентября.
"Сейчас я должен сказать, что мы в целом всем удовлетворены, стадион соответствует всем стандартам - он прекрасный, отличное поле. Все соответствует нашим требованиям", – сказал руководитель операционной деятельности на объектах УЕФА Андреас Шар.
Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург станет площадкой для трех матчей группового этапа и четвертьфинал.
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Фото: Pixabay
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