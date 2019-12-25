Сроки реставрации Петропавловской крепости передвинули на 2026 год

На текущем этапе специалисты выполняют демонтаж и восстановление гранитных блоков здания, вес которых колеблется от полутонны до трех тонн.

Сроки восстановления гранитных фасадов бастионов Петропавловской крепости будут завершены к концу 2026 года, вместо изначально запланированного срока в декабре 2024 года. Информация была опубликована на портале госзакупок.

Стоимость контракта оценивается в 1,3 млрд рублей. Первоначально на 2022-2023 годы было запланировано 486,7 млн рублей, на 2024 год — 874,1 млн рублей. В соответствии с новым графиком финансирования, на 2022-2023 годы выделено 106,8 млн рублей, на 2024 год — 379,8 млн рублей, на 2025 год — 444,3 млн рублей, на 2026 год — 429,8 млн рублей.

На текущем этапе специалисты выполняют демонтаж и восстановление гранитных блоков здания, вес которых колеблется от полутонны до трех тонн. Также ведутся работы по разборке и ремонту кирпичной кладки, что считается наиболее сложным видом работ.

Соглашение о реставрации было заключено между Музеем Истории Петербурга и компанией "ПСБ-Жилстрой" в конце 2022 года. Однако в апреле 2023 года генеральный директор музея Петропавловской крепости, Владимир Кириллов, заявил о возможном переносе сроков из-за большого объема сложных работ, включая восстановление бастионов Государева и Нарышкина, а также аварийное состояние бастиона Трубецкого.

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Фото: Piter.TV