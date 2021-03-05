Петербурженке грозит 7 лет тюрьмы за попытку ввоза колумбийского фиточая

Женщина объяснила, что приобрела чай Aromatica de Coca в сувенирной лавке в Боготе. Продавец заверил, что напиток положительно влияет на нервную систему.

Сотрудники Пулковской таможни изъяли в городской воздушной гавани фиточай из листьев коки, привезённый из Колумбии. Об этом стало известно Piter.TV.

Продукт был изъят у 46-летней жительницы Северной столицы, которая объяснила, что приобрела чай Aromatica de Coca в сувенирной лавке в Боготе. Продавец заверил, что напиток положительно влияет на нервную систему, а туристке как раз нравятся фиточаи.

По данным экспертизы, в чае содержится 12 г измельченных листьев коки, которые являются прекурсором. Ввоз растения в РФ запрещён. Женщине грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей по статье за контрабанду наркотических веществ.

Ранее мы сообщили о том, что у гражданки Великобритании выборгские таможенники нашли старинную икону.

Фото: пресс-служба Пулковской таможни