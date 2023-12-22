В Петербурге продлили срок ареста водителю, автомобиль которого утонул с беременной девушкой

Срок пребывания обвиняемого под стражей продлён до включительно 5 марта 2024 года.

Водитель автомобиля марки Mercedes-Benz Сухроб Рахимов, который провалился в реку, утопив беременную женщину, будет находиться в заключении до 5 марта 2024 года. Об этом соощила Объединённая пресс-служба судов Петербурга, пишет Spb.aif.ru.

Срок пребывания обвиняемого под стражей продлён до включительно 5 марта 2024 года.

Напомним,Рахимов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное повлекшим по неосторожности смерть человека). Вечером 5 ноября он приехал к реке вместе со своей знакомой, находившейся в положении. Он припарковал автомобиль на склоне и вышел из салона. В результате машина скатилась в воду и исчезла под водой. Беременная спутница обвиняемого не смогла выбраться и погибла.

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Фото: Piter.TV