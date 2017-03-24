Выплаты на покупку жилья получат ещё 27 петербургских семей

В категории "расселение коммунальных квартир" уже выдано 96% свидетельств на общую сумму около 4 млрд рублей.

В 2023 году соцвыплаты на покупку жилья в рамках расселения коммуналок получат ещё 27 семей из Северной столицы. Всего на меру поддержи выделят 55 млн рублей. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

Отметим, что выплаты производятся в рамках продлённого до 2030 года нацпроекта "Жилье и городская среда" по инициативе Владимира Путина.

В общем сложности до начала 2024 года выплаты уже получили свыше 4,5 тыс. петербургских семей. В категории "расселение коммунальных квартир" уже выдано 96% свидетельств на общую сумму около 4 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в 2024 году цены на капремонт в Петербурге могут подняться на 5%.

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