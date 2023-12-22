Средняя зарплата в Петербурге выросла на 12,6% за год

Самым высокооплачиваемым сегментом экономики Северной столицы стала добыча полезных ископаемых.

Средняя заработная плата в Петербурге в 2023 году составила 95 125 рублей, что на 12,6% выше, чем в предыдущем году. Это самый высокий показатель за последние несколько лет.

По всей России рост заработной платы был ещё более значительным - 14,1% (до 73 709 рублей). В Ленинградской области средняя зарплата увеличилась на 14,5% и достигла 67 266 рублей.

Самым высокооплачиваемым сегментом экономики Северной столицы стала добыча полезных ископаемых. Заработная плата в этой отрасли составила 254,5 тыс. рублей. Второе место занимает авиационная отрасль с доходом в 157 тыс. рублей, за ней следует водный транспорт со средней зарплатой 156,4 тыс. рублей. Также в топ-5 вошли ИТ-специалисты (156,8 тыс.) и банкиры (150,7 тыс.).

В сфере торговли, где работает больше всего жителей Петербурга (15,7% трудоспособного населения), зарплаты увеличились на 15,3% и составили 88,7 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что с начала года жильё с помощью соцвыплат в Петербурге приобрели 600 семей.

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