Спрос на работников у малого бизнеса в Петербурге вырос почти на 40% с прошлого лета

В целом по России спрос на персонал у малых предприятий вырос на 35%, что на 1 процентный пункт выше, чем на всем рынке труда.

С начала текущего года компании малого бизнеса в Санкт-Петербурге открыли на 39% больше вакансий, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы "HeadHunter Северо-Запад".

В целом по России спрос на персонал у малых предприятий вырос на 35%, что на 1 процентный пункт выше, чем на всем рынке труда. В регионах СЗФО лидером по спросу на новых работников у малого, микро и среднего бизнеса стала Республика Коми, где количество новых вакансий выросло более чем в два раза (+107%). Второе место по спросу на персонал заняла Архангельская область (+71%), первую строчку замкнула Новгородская область (+68%).

Более того, именно в Коми сильнее всего вырос за год спрос на персонал у малых предприятий. Тем не менее, по доле общего количества вакансий регион занимает лишь 60-е место — компании малого бизнеса открыли здесь всего 0,2% от всех вакансий России.

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Фото: Piter.TV