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Петербург оказался в топе по количеству бронирований билетов
Сегодня, 12:16
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Петербург оказался в топе по количеству бронирований билетов

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Больше всего билетов покупали в Москву.

Спрос на перелеты в Петербург повысился почти на 40% по сравнению с прошлым годом. К такому выводу пришли аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, они основывались на данных по количеству бронирований авиа- и железнодорожных билетов. 

Лидером оказалась Москва. В столицу забронировали более трети всех авиабилетов за эту весну (34%). Доля путешествий в Петербург составляет 11%. На поезде также чаще всего ездили в Москву, Петербург и Краснодар — 26%, 11% и 2,6% билетов. 

16% опрошенных отметили, что самыми познавательными путешествиями были в Петербург и Ленобласти. 

Председатель комитета по туризму Сергей Корнеев отметил, что в Северной столице совместно с Москвой заработала программа "Два города – миллион впечатлений". Благодаря ей путешественники могут побывать в двух самых крупных мегаполисах России. 

При этом в Петербурге сократилось количество бизнес-туристов. 

Фото: Piter.TV

Теги: билеты, путешествия, туризм
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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