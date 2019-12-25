Петербург оказался в топе по количеству бронирований билетов

Больше всего билетов покупали в Москву.

Спрос на перелеты в Петербург повысился почти на 40% по сравнению с прошлым годом. К такому выводу пришли аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, они основывались на данных по количеству бронирований авиа- и железнодорожных билетов.

Лидером оказалась Москва. В столицу забронировали более трети всех авиабилетов за эту весну (34%). Доля путешествий в Петербург составляет 11%. На поезде также чаще всего ездили в Москву, Петербург и Краснодар — 26%, 11% и 2,6% билетов.

16% опрошенных отметили, что самыми познавательными путешествиями были в Петербург и Ленобласти.

Председатель комитета по туризму Сергей Корнеев отметил, что в Северной столице совместно с Москвой заработала программа "Два города – миллион впечатлений". Благодаря ей путешественники могут побывать в двух самых крупных мегаполисах России.

При этом в Петербурге сократилось количество бизнес-туристов.

Фото: Piter.TV