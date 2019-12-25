Спрос на новостройки в Петербурге вырос на 50%

Высокие показатели третьего квартала связаны с льготной ипотекой.

В среду, 7 октября, стало известно о том, что в Северной столице вырос спрос на новостройки. Об этом сообщают в консалтинговом центре "Петербургская Недвижимость".

Эксперты отмечают, что высокие показатели третьего квартала связаны с льготной ипотекой. Предполагается, что в случае продления соответствующей программы рынок жилой недвижимости Петербурга в этом году закончит с показателем на уровне 2019 года.

Напомним, что только за сентябрь в Петербурге ввели в эксплуатацию 180 тыс. м2 жилой недвижимости.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов пообещал, что направление бюджета города в 2021-м году будет "социальным".

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