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За месяц спрос на работников науки и образования в Петербурге вырос на 44%
Сегодня, 14:04
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За месяц спрос на работников науки и образования в Петербурге вырос на 44%

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Спрос на представителей профессий в области управления персоналом увеличился на 22% по сравнению с предыдущим годом.

В начале лета этого года в Петербурге появилось на 44% больше вакансий для специалистов в области науки и образования, сообщает пресс-служба компании HeadHunter.

В числе сфер, где наиболее заметно вырос спрос на новых сотрудников, оказались розничная торговля (+37%), медицина и фармацевтика (+23%). Компании Северной столицы также нуждаются в рабочем персонале (+23%).

Спрос на представителей профессий в области управления персоналом увеличился на 22% по сравнению с предыдущим годом. В городе также востребованы финансисты и бухгалтеры (+22%). С началом летнего сезона в Петербурге вырос спрос на работников общественного питания и гостиничного бизнеса (+20%).

 Ранее петербуржцам рассказали, в каких сферах легче построить карьеру.

Фото: Pxhere

Теги: карьера, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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